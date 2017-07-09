Erzincan'da Patlayıcı Tuzağı: 3 Asker Yaralı (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Erzincan'da askeri aracın geçisi sırasında meydana gelen patlama ile ilgili valilik yazılı bir açıklama yaptı. Patlama nedeniyle yaklaşık 1 saat karayolu trafiğe kapatılırken, açıklamada şöyle denildi:



"Saat 14.35 sıralarında, Erzincan- Erzurum karayolu üzerinde, ilimiz Üzümlü İlçesi Avcılar Köyü mevkiinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama neticesinde kahraman jandarma personellerimizden 3'ü hafif şekilde yaralanmıştır. Olayın failleri olan teröristleri bulup etkisiz hale getirmek üzere operasyon başlatılmıştır. İlimizde terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."



