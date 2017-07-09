Erzincan'da patlama: 3 asker yaralı



ERZİNCAN'da askeri aracın geçisi sırasında teröristler tarafından menfeze yerleştirilmiş el yapımı bombanın patlatılması sonucu 3 asker hafif şekilde yaralandı.



Olay, bugün saat 15.20 sırarında Erzincan-Erzurum karayolunun 30'uncu kilometresindeki Avcılar Köyü yakınlarında meydana geldi. Daha önce PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı askeri aracın geçisi sırasında patlatıldı. Patlamın etkisiyle 3 metre derinliğinde çukur oluşurken, 3 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, Vali Ali Arslantaş inceleme yapmak için olay yerine gitti.