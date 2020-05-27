Erzincan'da parkta görülen yılan korkuttu Erzincan'da parkta görülen yılan korkuttuERZİNCAN kent merkezindeki bir parkta ortaya çıkan yılan itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalanarak doğaya bırakıldı.

Erzincan'da parkta görülen yılan korkuttu

ERZİNCAN kent merkezindeki bir parkta ortaya çıkan yılan itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalanarak doğaya bırakıldı.

Demirkent Mahallesi'nde bir parkta ortaya çıkan bir buçuk metre uzunluğundaki yılan vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Durumu yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa bir kovalamacanın ardından yılanı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Yılanı bir çuvala koyarak şehir dışında bir noktaya taşıyan itfaiyeciler yeniden doğaya bıraktı.

Kaynak: DHA