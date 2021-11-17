Erzincan'da özel harekat polisleri rehine kurtarma tatbikatı yaptı - Haberler
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Erzincan'da özel harekat polisleri rehine kurtarma tatbikatı yaptı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'da özel harekat polisleri rehine kurtarma tatbikatı yaptı

Erzincan'da özel harekat polisleri, yolcu otobüsünde rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da özel harekat polisleri, yolcu otobüsünde rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Senaryo gereği, Erzincan-Erzurum kara yolunun Saztepe mevkisinde, teröristlerce içinde vatandaşların bulunduğu bir yolcu otobüsünün alıkonulduğu ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekipleri yönlendirildi.

"Teslim ol" çağrısına uymayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve rehinelerin kurtarılması için İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un talimatıyla otobüse operasyon düzenledi.

Ses ve sis bombaları attıktan sonra camlardan ve kapılardan otobüse giren ekipler, yolcuları rehin alan 4 teröristi saniyeler içinde etkisiz hale getirdi.

Gerçeğini aratmayan başarılı tatbikatın ardından Emniyet Müdürü Kurt, ekipleri tebrik etti.

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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