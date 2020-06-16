Erzincan'da otomobiller çarpıştı: 10 yaralı Erzincan'da otomobiller çarpıştı: 10 yaralıERZİNCAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, başka otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.

Erzincan'da otomobiller çarpıştı: 10 yaralı

ERZİNCAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, başka otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır 10 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Üzümlü ilçesi Bayırbağ köyü kavşağında meydana geldi. Erzurum yönünden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BA 9408 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi bilinmeyen 24 AAL 017 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrildi. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 10 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA