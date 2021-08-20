Erzincan'da otomobilin çarptığı orman muhafaza memuru hayatını kaybetti
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Erzincan'da otomobilin çarptığı orman muhafaza memuru hayatını kaybetti

Erzincan'da otomobilin çarptığı orman muhafaza memuru hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da yolun karşısına geçmeye çalışan orman muhafaza memuru, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Erzincan'da yolun karşısına geçmeye çalışan orman muhafaza memuru, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Refahiye ilçesinde orman işçilerinin topladıkları tomrukları kantarda tartmak isteyen Ramazan Şam'a (52) Erzincan-Sivas kara yolu Kızılırmak şantiyesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışırken E.A'nın kullandığı 06 HNG 01 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Şam'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Şam'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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Erzincan'da otomobilin çarptığı orman muhafaza memuru hayatını kaybetti - Haberler
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