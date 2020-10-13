Erzincan'da otomobilin çarptığı 5 küçükbaş hayvan telef oldu
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Erzincan'da otomobilin çarptığı 5 küçükbaş hayvan telef oldu

13.10.2020 10:07 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:10
Erzincan'da otomobilin çarptığı 5 küçükbaş hayvan telef oldu

Erzincan'da otomobilin çarptığı sürüdeki 5 küçükbaş havyan telef oldu.

Erzincan'da otomobilin çarptığı sürüdeki 5 küçükbaş havyan telef oldu.

Ulalar Beldesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde yolun karşısına geçirilmeye çalışılan İsmail K'ye ait sürüye, Samet G'nin kullandığı 24 AAH 638 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın ardından 5 küçükbaş havyan telef olurken, otomobilde hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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