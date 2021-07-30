Erzincan'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
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Erzincan'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Erzincan'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Bayburt karayolu Yalnızbağ yerleşkesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. idaresindeki 07 ACD 170 plakalı otomobil, sürücünün viraja hızlı bir şekilde girmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ile kızı Elif Erva A. ve eşi Rüveyda A. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili itahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Erzincan'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
Erzincan'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
Erzincan'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
Erzincan'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
Erzincan'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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