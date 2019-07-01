Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mahmut Macit'in kullandığı 34 BYT 980 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Yurtbaşı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçtaki Müsebiye Macit (55) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücünün yanı sıra Aynur Macit ile Atike ve Elif Durak yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ölen Müsebiye Macit'in cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.

Tedavileri süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA