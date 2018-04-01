Erzincan'da Otomobil Şarampole Devridi
Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
İran uyruklu Seyedmohammad Mousavı'nın (34) kullandığı 38 E 54210 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas karayolunun Sakaltutan geçidi Heybeli köyü mevkisinde, yaklaşık 50 metrelik şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Mousavı ile araçtaki İran uyruklu Ali Mohammadı (27), Fehineh Nasırı (35) ve Mohammed Hasan Abadı (36) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekibi tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.