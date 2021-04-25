Otomobil motosikletle çapıştı: 2 yaralı
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Otomobil motosikletle çapıştı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da otomobilin motosiklet ile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobilin motosiklet ile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ahmet K'nin kullandığı 34 VH 8992 plakalı otomobil ile Ali Kemali Caddesi eski Ağız Diş Sağlığı Hastanesi önündeki kavşakta Halil A. idaresindeki 66 DR 865 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Murat Y, olay yerine çağrılan ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil motosikletle çapıştı: 2 yaralı
Otomobil motosikletle çapıştı: 2 yaralı
Otomobil motosikletle çapıştı: 2 yaralı
Otomobil motosikletle çapıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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