Erzincan'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Erzincan'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Erzincan'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Erzincan'dan Refahiye istikametine giden Sinan Cansızoğlu yönetimindeki 24 FE 177 plakalı otomobil, Kızıliniş mevkisinin 36. kilometresinde yolun Zekeriya T. idaresindeki 34 HF 7297 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada araçlarda bulunan A.H. (5), L.H. (34), M.A. (42), S.O. (56), B.K. (62), M.Y. (66), H.Y. (75), R.A. (57) ve B.A. (47) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Yol kan gölüne döndü! İki gün arayla koyun sürüsüne dalan araçlar, 85 koyunu öldürdü
Yol kan gölüne döndü! İki gün arayla koyun sürüsüne dalan araçlar, 85 koyunu öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Münir Özkul Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Marcao Umut Meraş Sergen Yalçın Mergim Berisha Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Erzincan'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 19:40:33. #1.14#

title