Erzincan'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı
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Erzincan'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı

Erzincan'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.C., idaresindeki 24 FE 177 plakalı otomobil ile Z.T., yönetimindeki 34 HF 7297 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada araçlarda bulunan toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(Adem Küçükkaya/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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