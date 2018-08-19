Erzincan'da Otomobil Dereye Düştü: 5 Yaralı
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer Karademir'in (38) kullandığı 06 YA 8480 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan geçidi Çolağın Rampası mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü.
Kazada, sürücü Karademir ile aynı aileden oldukları öğrenilen Mine (34), Nazlıcan (13), Didem (10) ve Ayaz Karademir (13) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.