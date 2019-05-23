Erzincan'da otomobil bariyerlere çarptı
Erzincan'da bariyere çarpan aracın sürücüsü, ağır yaralandı.
Erzincan'da bariyere çarpan aracın sürücüsü, ağır yaralandı.
Erzincan-Sivas kara yolu Heybeli Köyü mevkisinde 63 yaşındaki Nusret Sever'in kullandığı 06 D 1166 plakalı otomobil, karşı şeritteki bariyere çarptı.
Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Sever'i, AFAD ve itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından araçtan çıkardı.
Ağır yaralanan Sever, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA