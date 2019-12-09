Erzincan'da otobüs kazası
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Erzincan'da otobüs kazası

Erzincan'da yolcu otobüsünün hafif ticari araç ile çarpışıp devrildiği kazada ilk berilemelere göre 15 kişi yaralandı.

09.12.2019 19:01 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:03
Erzincan'da otobüs kazası

'da yolcu otobüsünün hafif ticari araç ile çarpışıp devrildiği kazada ilk berilemelere göre 15 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 BL 8655 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Erzincan kara yolu mevkisindeki Karakaya köyü yol ayrımında hafif ticari araç ile çarpışıp şarampole devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Olay sebebiyle bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bazı yaralılar ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hastanelere sevk işleminin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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: Erzincan'da otobüs kazası
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