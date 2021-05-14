Erzincan'da otobüs bagajında 22 düzensiz göçmen yakalandı
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Erzincan'da otobüs bagajında 22 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da otobüs bagajında 22 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 22 düzensiz göçmen otobüs bagajında yakalandı.

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 22 düzensiz göçmen otobüs bagajında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesindeki uygulama noktasında yolcu otobüslerini denetledi.

Ekipler, durdurdukları bir yolcu otobüsünün bagajında kimlik ve izin belgeleri bulunmayan Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmen buldu.

Yaklaşık 5 saat bagajda seyahat ettikleri öğrenilen ve havasız kalan sığınmacılara polislerce su ve yiyecek ikram edildi. Ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardıkları yabancı uyruklulara maske dağıttı.

Kimlik tespiti için emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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