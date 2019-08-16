Erzincan'da örtü yangını

16.08.2019 18:17

Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen örtü yangınında yaklaşık 30 dönüm arazi zarar gördü.

Bugün saat 12. 45 sıralarında meydana gelen olayda kuru otlar alev aldı. Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri örtü yangınına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 30 dönüm arazi rüzgarın da şiddetini artırmasıyla yanarak kül oldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda alan içinde bulunan 3 fabrika ve bu fabrikalara ait depolara yangının sirayet etmesi engellendi.

Yaklaşık 2 saat süren yangına 3 itfaiye aracı müdahalede bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA