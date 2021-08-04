Erzincan'da orman yangını 2 saatte söndürüldü
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Erzincan'da orman yangını 2 saatte söndürüldü

Erzincan'da orman yangını 2 saatte söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Faruk Canbaba - Haberler | Güncel

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Erzincan Refahiye ilçesinde Aydoğan ve Akarsu köyleri arasında bulunan ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına köylülerle birlikte Refahiye Belediyesi itfaiye ekipleri ve Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme araçlarıyla müdahale edildi. Yangın saat 16.30 sıralarında Dumanlı Ormanları'na sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmeye çalışıldığı belirtildi.


Erzincan'da orman yangını 2 saatte söndürüldü
Erzincan'da orman yangını 2 saatte söndürüldü
Erzincan'da orman yangını 2 saatte söndürüldü
Erzincan'da orman yangını 2 saatte söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Faruk Canbaba

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