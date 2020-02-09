Erzincan'da okullara soğuk tatili
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Erzincan'da okullara soğuk tatili

Erzincan'da soğuk hava ve yollarda oluşan buzlanma dolayısıyla okullar pazartesi günü tatil edildi.

09.02.2020 22:57 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:57
Erzincan'da okullara soğuk tatili

'da soğuk hava ve yollarda oluşan buzlanma dolayısıyla okullar pazartesi günü tatil edildi.


Erzincan Valisi Ali Arslantaş, tatil haberini twitter hesabından paylaştı.


Vali Arslantaş paylaşımında, "Sevgili öğrenciler; yarın okul servislerine binecek 9 bin 500 çocuğumuzun aşırı buzlanmadan, 41 bin çocuğumuzun da aşırı soğuktan etkilenmemesi için bol kitap okumanız şartıyla evde kalmanız doğru olacaktır. İyi tatiller" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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