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Erzincan'da okullara kar tatili

Erzincan'da okullara kar tatili
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZİNCAN'da olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde tüm okullar 3 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN'da olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde tüm okullar 3 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 3 Ocak 2022 günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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