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Erzincan'da okullar yarın tatil edildi

Erzincan'da okullar yarın tatil edildi
AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.

Engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktaran Makas, öğrencilerin tatilde ders çalışmasını ve kitap okumasını istedi.

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AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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