Erzincan'da öğretmen ablasını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Haberler
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Erzincan'da öğretmen ablasını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Erzincan'da öğretmen ablasını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da öğretmen ablasını bıçaklayarak öldüren ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen zanlı adliyeye sevk edildi.

GAZİANTEP (AA) - Erzincan'da öğretmen ablasını bıçaklayarak öldüren ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Kardeşinin psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle Gaziantep'in Nizip ilçesinden baba ocağı Erzincan'daki evine gelen öğretmen Ayşegül T'yi (34), bıçaklayarak öldüren ve ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ali Nazım T'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı Ali Nazım T, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Erzincan'da öğretmen ablasını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

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AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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