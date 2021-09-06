Erzincan'da öğrenciler yüz yüze eğitime başladı

Erzincan'da öğrenciler yüz yüze eğitime başladı Erzincan'da 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze başlamasıyla 39 bin 628 öğrenci ders başı yaptı.

Erzincan'da öğrenciler yüz yüze eğitime başladı

ERZİNCAN - Erzincan'da 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze başlamasıyla 39 bin 628 öğrenci ders başı yaptı.

Erzincan'da korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tüm tedbirler alınarak okullarda yüz yüze eğitim başladı. 2021- 2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Erzincan'da Vali Mehmet Makas, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda öğrencilerin ilk ders zili heyecanına ortak oldu.

Okul bahçesinde düzenlenen törene, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, MHP İl Başkanı Salih Aksu, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün kent geneline dair eğitim öğretim istatistik bilgileri üzerine yaptığı konuşmanın ardından Vali Makas, öğrencilere başarılı ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı olması dileklerinde bulundu.

Vali Makas, temizlik, maske ve mesafe kurallarını hatırlatarak öğrencileri sınıflarına uğurlayıp, derslerinde başarılar diledi.

İlk ders zilinin çalınmasının ardından uzun süredir kapalı olan okullarına girmenin mutluluğunu yaşayan öğrencilerin aileleri de bu heyecana dışarıda bekleyerek ortak oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan