Erzincan'da nenirde mahsur kalan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı Erzincan'da Karasu Nehri'nde mahsur kalan 10 büyükbaş hayvanı AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

Erzincan'da Karasu Nehri'nde mahsur kalan 10 büyükbaş hayvanı AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesinde çobanlık yapan Mesut Yaprak, merada otlattığı hayvanları beldeye götürdüğü sırada nehrin debisi yükselince adacıkta mahsur kaldı.

Kendi imkanlarıyla hayvanları karşı kıyıya geçiremeyen Yaprak, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, çobanın da bulunduğu şişme botla nehrin ortasındaki adacığa ulaştı ve sığ bölgeden hayvanları sürerek karşı kıyıya geçirdi.

Yaprak, hayvanlarını karşıya geçiren ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA