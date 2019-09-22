Erzincan'da muhtarlık kavgası: 4 yaralı

22.09.2019 11:04

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mantarlı köyünde 31 Mart'taki muhtarlık seçimlerinin ardından aralarında husumet oluşan iki grup arasında Mercan beldesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.



Olay, dün öğle saatlerinde Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mantarlı köyünde ikamet eden R.G. ve oğlu T.Ö.G. ile muhtarlık seçimleri nedeniyle aralarında husumet bulunan E.Ç., A.A.Ç., ve Z.Ç., Mercan beldesinde karşılaştı. İki gurup arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçak darbesi alarak yaralanan 4 kişi ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri hastanede tarafların yakınlarının karşı karşıya gelip herhangi olumsuz bir hadiseye neden olmamaları için yoğun güvenlik tedbiri aldı. Çevik kuvvet polisleri de hastane önünde hazır bulundu.



Jandarma ekipleri de olaya karışan R.G.'yi gözaltına alarak köyün girişini güvenlik açısından kapattı. Köye giriş çıkışlar bir süreliğine kontrollü olarak yapıldı.



Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA