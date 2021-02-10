Erzincan'da muhtarlara afet farkındalık eğitimi verildi
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Erzincan'da muhtarlara afet farkındalık eğitimi verildi

10.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:08
Erzincan'da muhtarlara afet farkındalık eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesiyle, Erzincan'daki mahalle muhtarlarına afet konusunda farkındalık eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesiyle, Erzincan'daki mahalle muhtarlarına afet konusunda farkındalık eğitimi verildi.

Erzincan AFAD Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen eğitime, Erzincan Vali Yardımcısı Vekili de olan Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz, AFAD İl Müdürü Kadir Çelik ile görevli personelin yanı sıra mahalle muhtarları katıldı.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, kentin deprem kuşağında yer aldığını ve depremlerden en az zararla çıkabilmek için bu eğitimlerin verildiğini ifade ederek, "E-devlet üzerinden size en yakın barınma ve toplanma alanlarına ulaşabilirsiniz. Bir diğer önemli konu ise özellikle mal kaybı olmaması için, doğal afet sigortası olmayan vatandaşlarımızın sigortalarını yaptırmasını istiyoruz." dedi.

Program, AFAD personelinin afete ilişkin farkındalık eğitimi sunumu ve yangın tatbikatıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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