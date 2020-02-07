Erzincan'da muhtar adayını öldürdükleri iddia edilen baba-oğula 18'er yıla kadar hapis istendi

07.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:44

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada muhtar adayını öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan baba ve oğlunun yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Gıyasettin Küçük ve oğlu Seyfettin Küçük, taraf avukatları ile öldürülen muhtar adayı İsmail Şimşek'in kızı Havva Işık ve yakınları katıldı.



Adliye ve salon çevresinde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı duruşmada, esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, MOBESE kameralarındaki görüntüler ve dosya kapsamındaki deliller ile sanıkların Şimşek'i öldürdüğü suçunun sabit olduğunu kaydetti.

Sanıkların "kasten adam öldürme" suçundan ayrı ayrı 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını isteyen Cumhuriyet Savcısı, ayrıca tutukluluk hallerinin devamını da talep etti.

İsmail Şimşek'in kızı Havva Işık, izlediği MOBESE görüntülerinde babasının canice öldürüldüğünü gördüğünü ifade ederek, "Biz bu olaydan dolayı mağdur durumdayız. Hepimiz psikolojik tedavi görmekteyiz. Sanıkların en üst hadden cezalandırılmalarını talep ederim." dedi.



Sanık Gıyasettin ve oğlu Seyfettin Küçük de savunmalarında daha önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, esasa hakkındaki mütalaaya katılmadıklarını ve detaylı savunma yapmaları için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve tarafların mütalaaya karşı yazılı olarak beyanda bulunmaları için kendilerine süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesinde 12 Mart 2019'da, iki grup arasında muhtar adayı olunup olunmamasından kaynaklanan bıçaklı kavgada, muhtar adayı İsmail Şimşek, aldığı bıçak darbesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Tutuklanan Gıyasettin Küçük ve oğlu Seyfettin Küçük haklarında dava açılmıştı.

Kaynak: AA