Erzincan'da Motosikletle Özel Halk Otobüsü Çarpıştı: 3 Yaralı

Erzincan'da motosikletle özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Muhammet Bahadır'ın (16) kullandığı 24 BD 064 plakalı motosiklet, Ergenekon Mahallesi'nde 175 ve 190. sokakların kesiştiği noktada Serdar Oruçlu (30) idaresindeki 24 EF 246 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.



Kazada, motosiklet sürücüsü Bahadır ile aynı araçta bulunan Ercan Laçin (16) ve Abdulbaki Ahmet Baş (17) yaralandı.



Ağır yaralanan gençler, sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Otobüs sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.