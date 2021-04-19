Erzincan'da MOBESE ile denetim dönemi
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Erzincan'da MOBESE ile denetim dönemi

Erzincan'da MOBESE ile denetim dönemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Covid-19 salgınında vaka sayılarının artış gösterdiği Erzincan'da, MOBESE kameralardan korona virüs denetimi yapılacak.

Covid-19 salgınında vaka sayılarının artış gösterdiği Erzincan'da, MOBESE kameralardan korona virüs denetimi yapılacak.

Erzincan'da alınan yeni kararla Kent Güvenlik Yönetim Sistemiyle de (KGYS) korona virüs denetimi yapılacak. Korona virüs vaka sayısının aşırı derecede artmasının ardından denetimler de artırıldı. Oluşturulan ekipler tarafından yapılan denetimlerin yanı sıra bundan sonra MOBESE kameralarıyla da denetim faaliyetinde bulunulacak.

Vali Mehmet Makas, beraberinde Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak ile birlikte hem esnaf ziyareti hem de denetimde bulundu.

Esnaflara, gelen her müşteriye kesinlikle HES kodu sorması gerektiğinin altını çizen Vali Mehmet Makas, bu konuda ziyaret ettiği her işletme sahibine uyarıda bulundu.

Kent Güvenlik Yönetim Merkezini de ziyaret eden Vali Makas, korona virüs ile mücadelede denetimlerin daha da yoğunlaştırılarak devam edeceğinin altını çizerek; bundan sonra sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu sürelerde sadece ekiplerin değil, KGYS kameralarıyla da denetimlerin olacağını söyledi. Maske, mesafe ve diğer kurallara uymayan vatandaşların da yine KGYS kameralarından tespit edilerek gerekli cezai işlemin uygulanacağını söyleyen Vali Makas, alınan bütün tedbir ve önlemlerin vatandaşların sağlığı için olduğunu belirterek, covid-19 salgından en kısa zamanda kurtulmak için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. - ERZİNCAN

Erzincan'da MOBESE ile denetim dönemi
Erzincan'da MOBESE ile denetim dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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