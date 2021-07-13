Erzincan'da MİSGEP İstişare Toplantısı Yapılacak

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya, Erzincan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Vekili Burcu Tatoğlu ve Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl...

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya, Erzincan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Vekili Burcu Tatoğlu ve Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Ahmet Oran, Sayın Valimiz Mehmet Makas' ı makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgiler verdiler.

Gerçekleştirilen Ziyarette, 3 Ağustos 2021 tarihinde Erzincan'da Sayın Valimizin öncülüğünde; maden işverenleri, sivil toplum kuruluşları, Erzincan Sanayi ve Ticaret Odası ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yöneticilerinin katılımıyla yapılacak olan istişare toplantısı hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: Habermetre