Erzincan'da Minibüs Şarampole Devrildi: 10 Yaralı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ikisi çocuk 10 kişi yaralandı.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ikisi çocuk 10 kişi yaralandı.
Nami Yavuz'un kullandığı 34 EH 5858 plakalı minibüs, Erzincan-Sivas karayolu Refahiye ilçesi Kova köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Emine, Veli, Aynur Yeşilyurt, Muhammet Ali Öztürk (3), Talha Burak (3), Kübra Korkmaz, Emine, Adem ve Fatma Havva Yavuz yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.