Erzincan'da minibüs devrildi: 7 yaralı
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Erzincan'da minibüs devrildi: 7 yaralı

Erzincan'da minibüs devrildi: 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Erzincan'da minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Çoşkun K'nin kullandığı 34 LRN 315 plakalı minibüs, Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan araçtaki Mehmet Sıddık, Abdulhadi, Gülüzar, İbrahim, Filiz ve Ayten T. ile Güllüzar K, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alının yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza yapan ailenin Ağrı'daki akrabalarının düğününe gitmek üzere İstanbul'dan yola çıktıkları öğrenildi.

Erzincan'da minibüs devrildi: 7 yaralı
Erzincan'da minibüs devrildi: 7 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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