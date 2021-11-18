Erzincan'da midibüste rehine kurtarma tatbikatı - Haberler
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Erzincan'da midibüste rehine kurtarma tatbikatı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da özel harekat polisleri, ulaşım araçlarının kaçırılması tatbikatı yaptı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da özel harekat polisleri, ulaşım araçlarının kaçırılması tatbikatı yaptı. Nefes kesen tatbikat gerçeği aratmadı.

Erzincan'da özel harekat polisleri, yolcu midibüsünde rehine kurtarma tatbikatı yaptı. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, gerçeğini aratmayan tatbikatta ekipleri tebrik etti. Senaryo gereği, Erzincan- Erzurum kara yolunun Saztepe mevkiinde, teröristlerce içinde yolcuların bulunduğu bir midibüsün alıkonulduğu ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekipleri yönlendirildi. 'Teslim ol' çağrısına uymayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve rehinelerin kurtarılması için midibüse operasyon düzenledi. Ses ve sis bombaları attıktan sonra camlardan ve kapılardan midibüse giren ekipler, yolcuları rehin alan teröristleri etkisiz hale getirdi.

Gerçeğini aratmayan tatbikatın ardından İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, ekipleri tebrik etti. - ERZİNCAN

Erzincan'da midibüste rehine kurtarma tatbikatı

Erzincan'da midibüste rehine kurtarma tatbikatı

Erzincan'da midibüste rehine kurtarma tatbikatı

Kapılar koçbaşıyla kırılıp içeriye girildi

Kapılar koçbaşıyla kırılıp içeriye girildi

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