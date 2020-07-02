Erzincan'da meyve ağaçlarına zarar veren zararlılar feromon tuzaklarla kontrol edilerek, çiftçilere...
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Erzincan'da meyve ağaçlarına zarar veren zararlılar feromon tuzaklarla kontrol edilerek, çiftçilere...

Erzincan'da meyve ağaçlarına zarar veren zararlılar feromon tuzaklarla kontrol edilerek, çiftçilere gerekli uyarılar yapılıyor.

Erzincan'da meyve ağaçlarına zarar veren zararlılar feromon tuzaklarla kontrol edilerek, çiftçilere...
02.07.2020 15:06 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:09

Erzincan'da meyve ağaçlarına zarar veren zararlılar feromon tuzaklarla kontrol edilerek, çiftçilere gerekli uyarılar yapılıyor.

Erzincan'da yetiştiriciliği yoğun olarak yapılan kayısı, elma, kiraz, üzüm bahçelerine konulan farklı tuzaklarla salkım güvesi, iç kurdu, Akdeniz meyve sineği gibi birçok zararlı kontrol altında tutularak çiftçilere ilaçlama zamanı bildiriliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Erzincan'ın önemli ekonomik sektörlerinden biri durumunda olan meyvecilik sektöründe zararlı böceklerin etkilerin en az düzeye indirerek verim ve kaliteyi en üst seviyede korumaya çalıştıklarını söyledi. Her zararlıya karşı özel olarak koku yayan ve zararlıyı kendisine çeken feromon tuzaklar sayesinde Erzincan'ın değişik noktalarına konuşlandırılan feromon tuzaklarda zararlı miktarının belirli bir eşiği geçmesi durumunda kimyasal mücadele çağrısında bulunulduğunu söyledi.

Çiftçilerle sürekli işbirliği içerisinde olduklarını hatırlatan İl Müdürü Şahin, özellikle erken ilkbahar ve güz döneminde meyve bahçelerinde alınacak kültürel önlemler konusunda çiftçileri bilinçlendirdiklerini ifade etti.

Yaz döneminde meyve bahçelerini erken uyarı tahmin sistemleri ve feromon tuzaklarla kontrol ettiklerini kaydeden İl Müdürü Murat Şahin, zararlı miktarının belirli bir eşiği aşması durumunda meyvecilikle uğraşan çiftçilerin medya kanalları, SMS ve sosyal medya üzerinden bilgilendirildiğini söyledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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