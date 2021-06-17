Erzincan'da meydana gelen baca yangını paniğe sebep oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan'da meydana gelen baca yangını paniğe sebep oldu

Erzincan'da meydana gelen baca yangını paniğe sebep oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'ın en işlek caddelerinden biri olan Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın bacasından çıkan yangın paniğe sebep olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Erzincan'ın en işlek caddelerinden biri olan Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın bacasından çıkan yangın paniğe sebep olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Erzincan'ın en işlek caddelerinden biri olan Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın bacasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantanın ızgara bölümünde pişirme işlemi yapıldığı esnada bacadan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden lokanta çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Polis ekipleri ise olay yerinde biriken kalabalığı maske ve mesafe konusunda zaman zaman uyarıda bulundu.

Yangında yaralanan olmazken, ufak çapta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Erzincan'da meydana gelen baca yangını paniğe sebep oldu
Erzincan'da meydana gelen baca yangını paniğe sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alevler geceyi aydınlattı! Kağıt fabrikasında çıkan yangın 6 saatte söndürüldü
Alevler geceyi aydınlattı! Kağıt fabrikasında çıkan yangın 6 saatte söndürüldü
Balık tutmak için sulama kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Balık tutmak için sulama kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Boris Johnson Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Enis Arıkan Serenay Sarıkaya
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzincan'da meydana gelen baca yangını paniğe sebep oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 17:44:26. #1.13#

title