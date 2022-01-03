Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti.

Kentte metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 Aralık'ta tedavi altına alınan B.Ş. (51) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

B.Ş'nin cenazesi aynı hastanede yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 gün önce hastaneye kaldırılan S.T'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Aynı hastanede son iki hafta içerisinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören E.S, H.B. ve A.G. hayatını kaybetmişti.

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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