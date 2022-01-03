Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti.

Kentte metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 Aralık'ta tedavi altına alınan B.Ş. (51) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

B.Ş'nin cenazesi aynı hastanede yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 gün önce hastaneye kaldırılan S.T'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Aynı hastanede son iki hafta içerisinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören E.S, H.B. ve A.G. hayatını kaybetmişti.

Havalimanında rahatsızlanan yolcunun midesinden 12 kapsül kokain çıkarıldı

Havalimanında rahatsızlanan yolcunun midesinden 12 kapsül kokain çıkarıldı

 Rektör Özkan: Asiye'nin ağza dal veren sinirlerde tahribat var

Rektör Özkan: Asiye'nin ağza dal veren sinirlerde tahribat var

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title