Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedavi altına alındı - Haberler
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Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedavi altına alındı

AA, Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedavi altına alındı

Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Dışarıda içki içtikten sonra Mengüceli Mahallesi'ndeki evine dönen H.Y, bir süre sonra rahatsızlandı.

H.Y'nin durumunu gören yakınları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Ekipler ilk müdahalesinin ardından H.Y'yi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

H.Y, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Erzincan, Alkol, Güncel, Haber

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