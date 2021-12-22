Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedavi altına alındı - Haberler
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Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedavi altına alındı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kentte Kurutilek Mahallesi'nde evinde alkol kullandıktan bir süre sonra rahatsızlanan A.Z, yakınları tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan A.Z, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 10 gün önce hastaneye kaldırılan Y.A ve K.B'nin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, S.T'nin ise tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedavi altına alındı

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedavi altına alındı

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedavi altına alındı

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedavi altına alındı

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedavi altına alındı

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AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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