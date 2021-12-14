Son dakika gündem: Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi öldü - Haberler
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Son dakika gündem: Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yoğun bakıma kaldırıldı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yoğun bakıma kaldırıldı.

Erzincan merkezde alkol koması nedeniyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişiden H.B. hayatını kaybetti A.G. de yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. A.G.'nin görme yetisini kaybettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

(Ahmet Akbuğa - Emin Ferhat Sevilir/İHA)

Son dakika gündem: Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi öldü

Son dakika gündem: Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi öldü

Son dakika gündem: Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi öldü

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