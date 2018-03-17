Erzincan'da Meralar İhale Edildi

Erzincan'da tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları yapılan meralar ihaleye çıkarıldı. Mera Komisyonu tarafından ihaleye çıkartılan meralar Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda sürü sahiplerine kiralandı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin başkanlığında toplanan İl Mera Komisyonunun huzurunda il genelindeki ihtiyaç fazlası 36 mera ve yayla ihaleye çıkarıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı ihalede sürü sahipleri meraları kiralayabilmek için kıyasıya mücadele ettiler.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin katılanlara yönelik yaptığı konuşmada "Kiraya verdiğimiz meraları alan sürü sahipleri sözleşmeye uymak durumundalar. Mera ve yaylalar kurallara uygun olarak kullanıldığı takdirde uzun yıllar hayvancılık yapan çiftçilerime hizmet verecektir. Aşırı ve düzensiz otlatma meralarımıza yoğun zarar verecektir. Unutulmamalıdır ki sürdürülebilir bir kalkınmanın ilk şartı mevcut durumu korumaktan geçer" diye konuştu.

Erzincan genelinde ihaleye çıkarılan 36 meradan 27'ü sürü sahipleri tarafından kiralanırken 9 meraya ise talipli çıkmadı. - ERZİNCAN