Erzincan'da maske takmak zorunlu oldu ERZİNCAN'da, maske takmak zorunlu hale getirildi.

ERZİNCAN'da, maske takmak zorunlu hale getirildi.

Vali Mehmet Makas başkanlığında dün toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren kentte maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı. Alınan karar doğrultusunda, 18-19-20-21 Haziran tarihlerinde maske kullanım kurallarına uymayanlar ikaz edilecek. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesine göre, maske takmayanlara 900 TL ceza verilecek.

Kaynak: DHA