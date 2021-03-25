Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı
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Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı

25.03.2021 09:32 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:49

Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandıERZİNCAN'a yağan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken 239 köyün merkezlerle olan karayolu ulaşımı kesildi.

Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı

ERZİNCAN'a yağan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken 239 köyün merkezlerle olan karayolu ulaşımı kesildi.

Erzincan ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Erzincan'ın Erzurum, Sivas ve Gümüşhane ile bağlıntısı sağlayan karayollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışı il düzeyinde 239 köy yolunun ulaşıma kapanmasına yol açtı. Erzincan İl Özel İdaresi bünyesinde ki 9 ekip karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan sabah saatlerinde kent merkezinde etkili olan kar yağışı kenti bir anda beyaza bürüdü.

Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı
Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı
Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı
Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı
Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı
Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı
Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı
Erzincan'da mart karı; 239 köyün yolunu kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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