Mahsur kalan hasta ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Refahiye ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Üçören köyünde yaşayan 55 yaşındaki Mümtaz Ekincioğlu, gece rahatsızlandı.

Ekincioğlu'nun yakınları, köy yolunun kar ve tipi sonucu kapanması nedeniyle 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresi görevlilerinden yardım istedi.

İhbar üzerine ambulans ile bölgeye hareket eden İl Özel İdaresi ekipleri, köy yolunun açılması için çalışma yaptı.

Kar temizleme çalışmaları sonucu köye ulaşan sağlık ekipleri, Ekincioğlu'nu muayene ederek ambulansa aldı.

Ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'ne getirilen Ekincioğlu, tedavi altına alındı.