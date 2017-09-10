Erzincan'da maç sonrasında olay çıktı



TÜRKİYE 3'ncü lig 2'inci grupda mücadele veren Anagold 24 Erzincanspor kendi sahasında Diyarbekirspor A.Ş'ye 4-3 yenildi. Maç sonrası Erzincanlı taraftarlar polis arasında arbede yaşandı.



Ligin ikinci haftasında kendi sahasında Diyarbekirspor A.Ş ile karşılaşan Anagold 24 Erzincanspor maçı saat 15.30'da 13 Şubat Şehir Stadyumunda başladı. Maçın ilk dakikalarından itibaren baskı yapan Diyarbekirspor A.Ş Mehmet'in 4. Dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarısı 2-1 Diyarbekırspor'un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı karşılıklı mücadele ile geçen müsabakanın ardından Anagold 24 Erzincanspor kendi sahasından 4-3 mağlubiyetle ayrıldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından alınan sonuç nedeniyle teknik heyete tepki gösteren taraftar ve polis arasında arbede çıktı. Tribün içerisinde yaşanan arbede stad dışında da devam etti. Bir süre devam eden tartışmaların ardından taraftarlar stad çevresinden ayrıldı.