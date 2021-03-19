Erzincan'da liseli kızların kavgası
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Erzincan'da liseli kızların kavgası

19.03.2021 08:48 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:09

Erzincan'da liseli kızların kavgası Erzincan'da ortaöğretim öğrencisi iki kızın yol ortasında kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzincan'da liseli kızların kavgası

ERZİNCAN - Erzincan'da ortaöğretim öğrencisi iki kızın yol ortasında kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü öğle saatlerinde Erzincan'da vatandaşların yoğun olduğu Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağında bekleyen kızın yanına gelen bir başka kız öğrenci ve yanındaki 3 erkek öğrenci arasında tartışma çıktı. Kısa bir süre sonra otobüs durağında bekleyen kıza tekme tokat saldırıp, saçından tutup yere yatıran kızı erkek öğrenciler seyretti, başka iki kız öğrenci ayırdı.

Yaşanan kavga anı cep telefonuyla görüntülenirken saldırgan kız ve yanındaki erkek öğrenciler parka doğru giderek gözden kayboldu.

Her hangi bir yara almayan ve cep telefonunu yere düşüren mağdur kız öğrenciye, olaya duyarsız kalmayan iki kız öğrenci yardımcı olarak oturduğu yerden kaldırmaya çalıştı.

Erzincan'da liseli kızların kavgası
Erzincan'da liseli kızların kavgası
Erzincan'da liseli kızların kavgası
Erzincan'da liseli kızların kavgası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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