Erzincan'da lahit mezarını satmaya çalışan 5 kişi yakalandı
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Erzincan'da lahit mezarını satmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Erzincan'da, eski tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen lahit mezarını video çekilerek para karşılığında satmaya çalışan 5 şahıs yakalandı.

Erzincan'da lahit mezarını satmaya çalışan 5 kişi yakalandı
15.08.2020 12:03 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:07

Erzincan'da, eski tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen lahit mezarını video çekilerek para karşılığında satmaya çalışan 5 şahıs yakalandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzincan ilinde ikamet eden şahıs/şahısların ellerinde bulundurmuş oldukları eski tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen lahit mezarı, video çekilerek para karşılığında satmak için alıcı arayışı içerisinde oldukları yönünde bilgi alındı.

Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, yapılan saha ve teknik çalışmalar sonucunda söz konusu lahit mezarı, Erzincan ili Merkez İlçesi sınırları içerisinde ikamet eden C.U., isimli şahsın gizlediği tespit edilmiştir. Müteakiben 13 Ağustos 2020 tarihinde adli makamlardan alınan arama kararı gereği şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, eski tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen 91 santimetre uzunluğunda, 30 cm genişliğinde ve 30 cm yüksekliğinde, bütün yüzeylerinde eski tarihi dönemlere ait kabartma figür ve resimlerin bulunduğu lahit mezar ele geçirildi.

Olay şüphelisi C.U., ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen R.U, İ.U, E.S ve A.K., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen lahit mezar ise Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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