Erzincan'da kuvvetli rüzgar elektrik direklerini devirdi

25.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:14

Erzincan'da kuvvetli rüzgar, elektrik direklerinin devrilmesine neden oldu.

Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve ağılların çatısı uçtu. Rüzgarın etkisiyle bazı elektrik direklerinin devrilmesi, köylerde elektrik kesintisine yol açtı.

ARAS Elektrik Şirketi görevlileri, direkler ve hatların onarımı için çalışma başlattı.

Kaynak: AA