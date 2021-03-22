Erzincan'da kurdukları topraksız serada yetiştirdikleri marulları Doğu Anadolu'ya pazarlıyorlar

Erzincan'da iki girişimci, tarıma elverişsiz araziye kurdukları topraksız serada ürettikleri maruldan yüksek verim elde etti.

Girişimci Sagıp Sona ve Sercan Karabulut, 7 ay önce iş birliği yaparak Erzincan Tren Garı altındaki tarıma elverişsiz 1 dönümlük araziyi İl Özel İdaresinden kiralayarak topraksız sera kurdu.

Burada altyapı çalışmalarının ardından yakın zamanda üretime geçerek yetiştirdikleri 3 çeşit maruldan ilk hasatta 15 bin 300 adet ürün alan girişimciler, sera alanın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda toprak alanda yapılan ekime göre daha fazla verim elde etti.

Mahsullerini toplayarak Doğu Anadolu Bölgesi'ne pazarlayan girişimciler, beklemeden ikinci ekimi gerçekleştirdi.

Girişimci Sona, AA muhabirine, bölgede çetin kış şartları nedeniyle çevrelerinden aldıkları olumsuz mesajlara rağmen arkadaşıyla sera kurmaya karar verdiğini söyledi.

Toprak bulunmayan, su içinde mineral besin çözümleri kullanarak bitki yetiştirme yöntemiyle sera kurduklarını ifade eden Sona, şöyle konuştu:

"Seramızda şu anda 15 bin 300 adet kademeli bir şekilde marul üretimi gerçekleştirmekteyiz. Aynı anda aysberg, yedikule dediğimiz düz marul ve kıvırcık marul üretimini yapıyoruz. Üretimde kesinlikle herhangi hormonal bir katkı veya ilaç tarzı bir şey kullanmıyoruz. Tamamen toprakta verilen gübreleri konsantre halde belli bir formülle dizayn ederek bitkilerimize su ile veriyoruz. Bu su bitkiyi beslemektedir. Kök gelişimini daha iyi yaptığı için ektiğiniz ürün daha hızlı ve daha çabuk büyür."

Sona, topraklı 1 dönüm alana ekilen ürünün 3 katının topraksız serada üretebildiğini belirterek, bu yöntemle işçilik maliyetinin de sıfıra indiğini dile getirdi.

Topraksız serada bitkinin, dış ortamdaki hayvan ve hastalık gibi etkilerden korunduğunu aktaran Sona, bu tarz işletmelerin teşvik edilmesini istedi.

"Bakanlık seracılığa büyük destekler veriyor"

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin de bölgede 97 dekar olan örtü altı tarım alanının son üç yılda 500 dekarlara ulaştığını anlattı.

Bakanlık tarafından sera üretimine büyük destekler verildiğini hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Örtü altı üretimde Erzincan'da güzel bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Şu anda burada seracılığın bir başka örneği olan topraksız tarım yapılmakta. Erzincan'da çetin geçen kış şartlarına rağmen iki girişimci arkadaşlarımız topraksız tarımla üretimlerine devam ettiler. İlk hasatlarını 45 günde yaptılar ve şu anda ise ikinci ürünlerini bir hafta önce dikerek sürdürdüler. Bu tip üretimlerin artarak devam etmesini istiyoruz."

Şahin, kentte jeotermal suyla topraksız tarım yapılması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Bölgemizde bunun yapılması için 2 yıl önce çalışmalara başladık. O bölgede sera üretiminin yapılması için de alanımız mevcut. Tabii topraksız tarımdan, diğer tarıma oranla 3-4 kat daha fazla ürün alabiliyorsunuz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir