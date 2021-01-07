Erzincan'da Kur'an kursu öğrencilerine cenaze yıkama ve defin eğitimi

Erzincan Müftülüğü tarafından kadın Kur'an kursu öğrencilerine yönelik cenaze yıkama ve defin işlemleri eğitimi verildi.

Erzincan Müftülüğü tarafından kadın Kur'an kursu öğrencilerine yönelik cenaze yıkama ve defin işlemleri eğitimi verildi.

İl Müftülüğünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurumun konferans salonunda kadın Kur'an kursu öğreticilerine yönelik cenaze yıkama ve defin işlemleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Programda, İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığında görvli Dr. Kübra Nur Çukadar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda eğitim verdi.

Artından müftülük murakıbı Latife Aras, katılımcılara konunun dini yönlerini de anlatarak cenaze yıkama ve kefenleme işlemini uygulamalı anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya